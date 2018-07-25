İzmir'deki FETÖ/PDY davası

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan Mehtap Yaşar'a 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İzmir. 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Mehtap Yaşar ve avukatı hazır bulundu.

İddia makamının, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa vermesinin ardından söz alan sanık, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını kabul ettiğini ancak bunu örgütsel bir faaliyette bulunmak için yapmadığını savundu. Yaşar, mesaj içeriklerine bakıldığında bunun net bir şekilde görüleceğini ileri sürdü.

Aralarındaki husumetten dolayı aleyhine beyanda bulunan tanıkların ifadelerini kabul etmediğini söyleyen Yaşar, FETÖ ile bağlantılı okulda çalıştığı için pişman olduğunu dile getirdi. Yaşar, "Örgüt üyesi gibi hareket etmedim. Kim vatanına hainlik yaptıysa, Allah onları mahçup etsin. Hainlik yapmadım. Suçlu olduğumu düşünmüyorum. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Ne ceza verirseniz verin, vatanıma yine de hainlik yapmayacağım." ifadelerini kullandı.