İzmir'deki FETÖ/PDY operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre Saka, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Saka, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Saka, 30 Mart'ta evinde gözaltına alınmıştı.
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