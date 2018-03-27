İzmir'deki FETÖ/PDY soruşturması

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Mart'ta gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında görevine devam eden bazı astsubayların da bulunduğu 8 zanlı gözaltına alınmıştı.