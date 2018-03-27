HABER

İzmir'deki FETÖ/PDY soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 19:09 | Son Güncelleme

Aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Mart'ta gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında görevine devam eden bazı astsubayların da bulunduğu 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

Yurt dışına kaçmış... Kayyum atandı!Yurt dışına kaçmış... Kayyum atandı!
OHAL niye devam ediyor?OHAL niye devam ediyor?
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Jandarma

En Çok Okunan Haberler

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi cinsiyet değiştirdi

Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi cinsiyet değiştirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

RTÜK'ten flaş karar! Televizyonda yeni dönem

RTÜK'ten flaş karar! Televizyonda yeni dönem

Mağarada saklanan teröristler böyle ele geçirildi

Mağarada saklanan teröristler böyle ele geçirildi

Aybüke öğretmeni şehit eden terörist öldürüldü!

Aybüke öğretmeni şehit eden terörist öldürüldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.