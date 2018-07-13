Mahkeme Başkanının "Kasacıdan ne anlamalıyız?" sorusu üzerine tanık, "Mütevellilerin vadetmiş olduğu himmetleri gerekli yere ileten kişiye kasacı deniyordu. Yurt dışına ne kadar ödeme yapılacaksa onu takip eden, bunları yerine ulaştıran kişi kasacıdır. Karşıyaka ilçesi örgüt tarafından il olarak adlandırılıyordu. Bütün bölgelerin kasası onda toplanıyordu. Ben Menemen'de çalışıyordum. Dağıstan Kibar'la (sözde Aliağa ilçe imamı) gelmişti." dedi.

Tanık A.Ç, dosyanın firari sanıklarından Selami Başaran'ı tanıdığını belirterek Başaran'ın örgüt tarafından il olarak adlandırılan Karşıyaka'nın kasacısı olduğunu söyledi.

Çelikarslan, ülke aleyhine hiçbir faaliyette bulunmadığını savunarak "Ben askerliğimi Hakkari'de yaptım. Terör ve teröristin ne olduğunu biliyorum. Bu benim alnıma sürülmüş bir lekedir. Kendimden yüzde trilyon eminim. Ülke aleyhine bir şey yapmadım. Büyük bir iftiraya maruz kaldım." dedi.

Tutuklu sanık Emir Ağbaş da hakkındaki suçlamaları reddederek şöyle konuştu:

"Etkin pişmanlık yasası diyorlar. Ben yararlansam diyorum, ne anlatacağım? Ben bir iş adamıyım. İnsanlarla tanışmak, çevremi genişletmek benim görevim. Hiçbir zaman örgüte finansal destek sağlamadım. Elbette tahliye talebinde bulunuyorum. Ben ülkeme nasıl bir zarar verebilirim? Ülkemi seviyorum. Ülkeme yatırım yaptım ben. Tutukluluğumu gerçekten anlamıyorum. Evet Türkçe olimpiyatlarına gittim. O zaman suç değildi. Olimpiyatlara gittim. Çıktığım anda bu ülkeye zarar vermeyeceğime söz veriyorum. Tutukluluk tedbir amaçlıdır. Neyin tedbiri?"

Mahkeme heyeti, verdiği ara sonrasında taleplerin reddine, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve tutuklu sanık Mehmet Çelikarslan hakkında delillerin toplanmış olması nedeniyle dosyasının sürüncemede kalmaması amacıyla ayrılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.