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İzmir'deki FETÖ/PDY'ye "finansal destek" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 18:18 | Son Güncelleme

Tutuklu 2 sanığın tahliye talebi kabul edilmedi

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında açılan davada yargılanan tutuklu sanıkların tahliye talebi reddedildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Emir Ağbaş, Mehmet Çelikarslan ve tutuksuz 11 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Tanık A.Ç, dosyanın firari sanıklarından Selami Başaran'ı tanıdığını belirterek Başaran'ın örgüt tarafından il olarak adlandırılan Karşıyaka'nın kasacısı olduğunu söyledi.

Mahkeme Başkanının "Kasacıdan ne anlamalıyız?" sorusu üzerine tanık, "Mütevellilerin vadetmiş olduğu himmetleri gerekli yere ileten kişiye kasacı deniyordu. Yurt dışına ne kadar ödeme yapılacaksa onu takip eden, bunları yerine ulaştıran kişi kasacıdır. Karşıyaka ilçesi örgüt tarafından il olarak adlandırılıyordu. Bütün bölgelerin kasası onda toplanıyordu. Ben Menemen'de çalışıyordum. Dağıstan Kibar'la (sözde Aliağa ilçe imamı) gelmişti." dedi.

Tutuklu sanık Mehmet Çelikarslan, 30 aydır işlemediği bir suçtan dolayı tutuklu bulunduğunu ileri sürerek tahliye talebinde bulundu.

Çelikarslan, ülke aleyhine hiçbir faaliyette bulunmadığını savunarak "Ben askerliğimi Hakkari'de yaptım. Terör ve teröristin ne olduğunu biliyorum. Bu benim alnıma sürülmüş bir lekedir. Kendimden yüzde trilyon eminim. Ülke aleyhine bir şey yapmadım. Büyük bir iftiraya maruz kaldım." dedi.

Tutuklu sanık Emir Ağbaş da hakkındaki suçlamaları reddederek şöyle konuştu:

"Etkin pişmanlık yasası diyorlar. Ben yararlansam diyorum, ne anlatacağım? Ben bir iş adamıyım. İnsanlarla tanışmak, çevremi genişletmek benim görevim. Hiçbir zaman örgüte finansal destek sağlamadım. Elbette tahliye talebinde bulunuyorum. Ben ülkeme nasıl bir zarar verebilirim? Ülkemi seviyorum. Ülkeme yatırım yaptım ben. Tutukluluğumu gerçekten anlamıyorum. Evet Türkçe olimpiyatlarına gittim. O zaman suç değildi. Olimpiyatlara gittim. Çıktığım anda bu ülkeye zarar vermeyeceğime söz veriyorum. Tutukluluk tedbir amaçlıdır. Neyin tedbiri?"

Mahkeme heyeti, verdiği ara sonrasında taleplerin reddine, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve tutuklu sanık Mehmet Çelikarslan hakkında delillerin toplanmış olması nedeniyle dosyasının sürüncemede kalmaması amacıyla ayrılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Operasyon ve iddianame

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Şubat 2016'da FETÖ/PDY'nin finans ayağına yönelik operasyonda, ABD'den dönen iş adamı Emir Ağbaş ile Mehmet Çelikarslan, Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Ağbaş ile Çelikarslan tutuklanmış, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla dava açılmış, firari sanık Selami Başaran hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

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