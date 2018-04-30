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İzmir'deki fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 20:05 | Son Güncelleme

Dikili ilçesinde İran uyruklu kadını fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde İran uyruklu kadını fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, ilçede yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine başlattığı teknik ve fiziki takip sonrası düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Türk vatandaşı M.Y. ve H.A. "Fuhşa aracılık etmek ve yer temini" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Özbekistan uyruklu kadın V.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

V.S. ile birlikte fuhşa zorlandığı iddia edilen İran uyruklu kadın işlemleri için Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Ülkesindeki anne ve babasına bakmak için geldiği İstanbul'da iş bulamayan İranlı kadının burada tanıştığı Özbek V.S. aracılığıyla Dikili'ye getirilerek tanıştırıldığı iki erkek tarafından fuhuş yapması için baskı gördüğü ileri sürülmüştü.

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