İzmir'deki gıda zehirlenmesi şüphesi

İZMİR (AA) - İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere 3 bin 300 civarında başvuru olduğunu, 200'e yakın kişinin tedavisinin hastanelerde sürdüğünü belirtti.
Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki bir sanayi tesisinde salı akşamı yemek yedikten sonra bazı işçilerin karın ağrısı, baş dönmesi ve ateş şikayetiyle son 3 gündür hastanelere başvurduğunu hatırlattı.
Hastaneye başvuranların tedavilerin yakından takip ettiklerini belirten Salnur, şunları kaydetti:
"İzmir'in farklı hastanelerine 3 bin 300 civarında başvuru oldu. Tabii bunun içerisinde birden fazla kez hastanelere gidenler de var. 200'e yakın kişinin tedavisi hastanelerde sürüyor. Hastalarımızın hayati tehlikesi yok ama sıvı kaybı, tansiyon düşüklüğü ve ateş nedeniyle tedavileri devam ediyor. Birilerinin ortaya attığı gibi olaydan dolayı vefat gibi kötü bir olay söz konusu değil."
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