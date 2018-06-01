İzmir'deki kaçak silah atölyesine operasyon

İZMİR (AA) - İzmir'de kurusıkı tabancaları namlularını değiştirerek piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan S.B. (41), R.G. (46), B.A. (45), H.B. (68) ile İ.Y. (41), İzmir Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan S.B, R.G. ve İ.Y, "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
Menemen ve Bayraklı ilçelerinde 30 Mayıs'ta kurdukları atölyede kurusıkı tabancaları namlularını değiştirerek silaha dönüştürdükleri öne sürülen 5 zanlı gözaltına alınmış, aramalarda 30 ruhsatsız tabanca, 24 av tüfeği, 250 tabanca fişeği, 10 kurusıkı tabanca, kurusıkı tabancaları silaha çevirmekte kullanılan çok sayıda malzeme ve aparat ele geçirilmişti.
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