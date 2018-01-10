İzmir'deki Körfez Geçişi Projesi

Son Güncelleme 5 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 22:45 |5 saat önce

- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Doğan: - "Siz Aziz Kocaoğlu Körfez Geçiş Projesi'nin yapılmasını istiyorsunuz ancak hükümetimiz bu projeyi İzmir'e kazandırmasın diye ideolojik tepki veriyorsunuz" - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu: - "Burada plana niye geçiş projesi yazılmadı diye soruyorsunuz. Planı ben yazmadım. Planı bilim insanları yazdı, kim yazdıysa onlara sorarsınız"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yeni ulaşım sisteminde Körfez Geçişi Projesi'ne "bilimsel değil" gerekçesiyle yer verilmemesine tepki göstererek, "Siz, Aziz Kocaoğlu Körfez Geçiş Projesi'nin yapılmasını istiyorsunuz ancak hükümetimiz bu projeyi İzmir'e kazandırmasın diye ideolojik tepki veriyorsunuz." dedi. Belediye Meclisinin ocak ayı ikinci olağan toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığında belediye salonunda yapıldı. Toplantıda, İzmir Ulaşım Ana Planında Revizyon çalışmaları hakkında Ulaşım Daire Başkanı Kader Sertpoyraz tarafından meclis üyelerine sunum yapıldı. Söz alan Doğan, 2030 yılına kadar hayata geçecek ulaşım planlarında, Körfez Geçiş Projesi'nin yer almamasına tepki gösterdi. Hükümetin yapmak istediği Körfez Geçiş Projesi'nin hayata geçirdiği diğer ulaşım projeleri kadar önemli olduğunu belirten Doğan, "Siz bir yandan bu projeye karşı değil gibi gözüküyorsunuz ama sizin bilginiz ve görüşünüz doğrultusunda hazırlanan ulaşım ana planında bu projeye yer vermediniz. Siz, Aziz Kocaoğlu, Körfez Geçiş Projesi'nin yapılmasını istiyorsunuz ancak hükümetimiz bu projeyi İzmir'e kazandırmasın diye ideolojik tepki veriyorsunuz." diye konuştu.

Doğan, ulaşım planının hazırlanması sürecinde devletin diğer kurumlarıyla gerekli çalışmaların yapılmaması nedeniyle Körfez Geçiş Projesi'nin öneminin anlaşılamadığını söyledi. Planın basın mensuplarına tanıtıldığı toplantıda Kocaoğlu'nun söylediği "Birilerinin gönlü olsun diye Körfez Geçiş Projesi'ni plana koyamayız" sözlerine şaşırdığını anlatan Doğan, şöyle konuştu: "Başbakanımız Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan'nın gönlünden bu güzel eseri İzmir'e kazandırmak geçiyor ama görünüyor ki sizin gönlünüzden bu eseri kazandırmak geçmiyor. Siz popülist ve politik davranıyorsunuz. Gün gelecek bu projeye karşı çıkanlar, planlarda yer vermeyenler ileride üzülecekler. Körfez Geçiş Projesi kentimize çok şey kazandıracak." Doğan, Halkapınar-Otogar arasında metro hattının yapılması konusundaki projenin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Altyapılar Daire Başkanlığı tarafından hazırlandığını, bu yıl içinde ihalesinin yapılacağını kaydetti.