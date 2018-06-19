İzmir'deki Mardinlilerden Cumhur İttifakına destek

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşayan Mardinliler 24 Haziran seçimlerinde "Cumhur İttifakı"nı destekleme kararı aldı. Konak ilçesi Basmanı semtinde bir otelde Mardin'in önemli simalarından Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zeynel Abidin Erdem'in öncülük ettiği istişare toplantısında bir araya gelen Mardinli kanaat önderleri, iş adamı, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı milletvekili seçiminde ise hemşehrileri Ceyda Bölünmez Çankırı'yı destekleyeceklerini ilan etti. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı toplantıda konuşan Erdem, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti. İzmir'de yaşayan Mardinlilerin en az 3 milletvekili çıkartacak gücü olduğunu kaydeden Erdem, "Yarın siz 3 milletvekili çıkarabilirsiniz. Çıkardığınız milletvekilini bakan olarak arzu edebilirsiniz. O bakan seçilenlerin yüzde 90'ı arkasındaki güçle devam ederler. O il gelir derdini anlatır. Güçtür verilmemiş bir güçtür. Bu güç önce milletvekili seçtirir, sora bakan seçtirir, sonra bakan şehrine, vatandaşına, memleketine hizmet eder, iftihar edilecek noktaya gelir." dedi.

- "Yumruk gibi birleşeceğiz" Seçimlere sayılı günler kala diğer partilerin ve liderlerin Türkiye için ne yapacaklarına dair bir şey bilinmediğine dikkati çeken Erdem, şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzlerce açıklaması var ve her gün diyor ki 'Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan Ahmet ile Mehmet'in birbirinden farkı olmayacak, Ali ile Veli'nin de farkı olmayacak. Şimdiye kadar da olmadı. Ben görmedim. Görsem ben Mardinliyim size derim. Tekrar ediyorum, insanların düşük oldukları zaman başlarına basan değil, şöyle kenardan tutup kaldıran adamlar onun için bir kurtuluş macerası yaşatıyorlar. Ben bu iyiliği gördüm. Bu insanları seviyorum. Haklarının da kaybolmasını istemiyorum. Peki biz kimleri destekleyeceğiz. Öz kızımız var. Ceyda Bölünmez Çankırı. Ufak tefek kazalar birbirimize hatalarımız olabilir. Kırgınlıklarımız da olabilir. Kişisel kırgınlıklarım da vardır. Ben anlattım Binali Bey yaşıyor, ben yaşıyorum, Süleyman da yaşıyor sorun, gece 1'de kızının kararını kim verdi? Bu fukara biri demiştir. Şimdi ne yaparsak yapalım. İyidir, kötüdür, hoştur, boştur, doludur hiç ilgilendirmez. Biz yumruk gibi sıkılıp bu olayda birleşmek zorundayız. Bu olayda Ceyda'dır saygı değer Cumhurbaşkanımdır, bu olayda Başbakandır."