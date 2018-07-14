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İzmir'deki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 11:20 | Son Güncelleme

Buca ilçesindeki orman yangınına sebep olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ekipleri, Buca'da 20 hektarlık kızılçam ormanının yanarak zarar görmesine ilişkin soruşturma kapsamında M.K'yi (38) gözaltına aldı.

Buca Gölet Tesisleri yakınında inşaatta demir kesip kaynak yaparken çıkan kıvılcımların otluk alanı tutuşturduğu ve orman yangınına sebep olduğu iddia edilen M.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'in Buca ilçesindeki Buca Gölet Tesisleri yakınındaki otluk arazide dün çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabilmiş ve yaklaşık 20 hektar kızılçam ormanı zarar görmüştü.

Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin alandaki soğutma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Buca izmir orman yangını

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