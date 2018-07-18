HABER

İzmir'deki orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 00:25 | Son Güncelleme

Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Lütuflar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğünün 40 arazöz, 12 dozer ve yaklaşık 250 yangın işçisinin müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Lütuflar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle alevler yayılmıştı.

İzmir'deki orman yangını

- Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

1 / 17

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını
2 / 17

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını
3 / 17

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını
4 / 17

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını
5 / 17

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını
6 / 17

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını
7 / 17

İzmir’de orman yangını

İzmir’de orman yangını
8 / 17

İzmir’de orman yangını

İzmir’de orman yangını
9 / 17

İzmir’de orman yangını

İzmir’de orman yangını
10 / 17

İzmir’de orman yangını

İzmir’de orman yangını
11 / 17

İzmir’de orman yangını

İzmir’de orman yangını
12 / 17

İzmir’de orman yangını

İzmir’de orman yangını
13 / 17

İzmir’de orman yangını

İzmir’de orman yangını
14 / 17

İzmir’de orman yangını

İzmir’de orman yangını
15 / 17

İzmir’de orman yangını

İzmir’de orman yangını
16 / 17

İzmir’de orman yangını

İzmir’de orman yangını
17 / 17

İzmir’de orman yangını

İzmir’de orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir orman yangın

En Çok Okunan Haberler

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar suçlamaları reddetti

Adnan Oktar suçlamaları reddetti

Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.