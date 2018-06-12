İzmir'deki sağanak yağmur ve dolu mahsullere zarar verdi

Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu tarım alanlarındaki ürünlere zarar verdi.
Ödemiş'te bugün saat 19.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur ve dolu, Konaklı Mahallesi'ndeki tarım arazilerine zarar verdi. Yağış nedeniyle ekinlerin zarar gördüğünü söyleyen Konaklı Mahallesi Muhtarı Tevfik Altınmekik, "Akşam başlayan sağanak yağış ve dolu tarlalarımızda ekili olan mahsullerimize zarar verdi. 15 dakika süren dolu yağışı zeytin ve erikleri dallarından döktü. Bostan ve salatalık tarlalarına zarar verdi. Sabah gidip tarlaları gezeceğiz. Şimdi ne desek boş. Asıl zarar ziyan sabah gün ışığıyla ortaya çıkacak" dedi.
Konaklı Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve tarlasındaki ekinlerde büyük zarar oluşan 28 yaşındaki Devrim Türker ise, "15 dakikalık yağan yağmur ve dolu bütün ürünlerimizi bitirdi. Mısırlık silajlarımız bitti. Mahsullerimiz bitti. Zeytinlerimiz bitti. Zararımız çok. Her şeyimiz bitti. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz" dedi.
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