İzmir'deki sahte içki operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, içecek deposu olarak kiraladıkları iş yerinde sahte içki üretimi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Zafer Mahallesi'ndeki depoda üretilen sahte içkileri şişelerken yakalanan A.G, F.A. ve S.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G. ve S.A. tutuklandı, F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi'ndeki depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine dün operasyon düzenlenmiş, A.G. F.A. ve S.A. sahte içki şişelerken yakalamıştı.

İş yerindeki aramada 2 bin litre sahte içki, 275 litre etil alkol, 2 bin 970 boş şişe, 4 bin 500 şişe kapağı, bin 700 etiket, şişeleme makinesi, kompresör ve dalgıç pompa ele geçirilmişti. Deponun yaklaşık 2 ay önce A.G. tarafından içecek deposu olarak kullanılmak üzere kiralandığı belirlenmişti.

Zanlıların ilk ifadesinde, turistik bölgelerde yaz aylarında satılmak üzere seri üretim yaptıklarını itiraf ettikleri belirtilmişti.