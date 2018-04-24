İzmir'deki silahı kavga davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Göktaş, tutuksuz yargılanan sanık Sabri S. ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık A.G. duruşmaya katılmadı.

İddia makamı, iki celse önce verdiği mütalaasını tekrar ederek, Mehmet Göktaş hakında Enver Sorhun, Neşat Sorhun ve Nurbay Sorhun'u öldürmek suçundan 3 kez müebbet, Mustafa Kırışkuzu ile Bekir Sorhun'u yaralamak suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası, sanık A.G. hakında ise Enver Sorhun'u öldürmek, Sabri S'yi öldürmeye teşebbüs suçlarından 2 kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Mehmet Göktaş ve A.G. hakında tahrik indiriminin uygulanmasını isteyen iddia makamı, Sabri S'nin mahkumiyeti için yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından beraat etmesi yönünde mütalaa verdi.

Sabri S. ve bazı mağdurların avukatı, iddia makamının müvekkiliyle ilgili mütalaasına katıldığını ancak Göktaş ve A.G. hakında tahrik indirimi uygulanmaması gerektiğini savunarak olayın planlı işlendiğini, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talebinde bulundu.