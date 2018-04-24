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İzmir'deki silahı kavga davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 16:58 | Son Güncelleme

Karabağlar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ünün de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin açılan davada, 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Göktaş, tutuksuz yargılanan sanık Sabri S. ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık A.G. duruşmaya katılmadı.

İddia makamı, iki celse önce verdiği mütalaasını tekrar ederek, Mehmet Göktaş hakında Enver Sorhun, Neşat Sorhun ve Nurbay Sorhun'u öldürmek suçundan 3 kez müebbet, Mustafa Kırışkuzu ile Bekir Sorhun'u yaralamak suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası, sanık A.G. hakında ise Enver Sorhun'u öldürmek, Sabri S'yi öldürmeye teşebbüs suçlarından 2 kez müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Mehmet Göktaş ve A.G. hakında tahrik indiriminin uygulanmasını isteyen iddia makamı, Sabri S'nin mahkumiyeti için yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından beraat etmesi yönünde mütalaa verdi.

Sabri S. ve bazı mağdurların avukatı, iddia makamının müvekkiliyle ilgili mütalaasına katıldığını ancak Göktaş ve A.G. hakında tahrik indirimi uygulanmaması gerektiğini savunarak olayın planlı işlendiğini, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık Göktaş, olay günü çadıra baskın yapıldığını öne sürerek, Sabri S'nin hem kendisini hem de kardeşini yaktığını iddia etti.

Göktaş'ın avukatı da rahatsızlığından esasa yönelik savunmaya hazırlanamadığını belirterek, ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatına savunma yapabilmesi için son kez süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Kurban Bayramı sebebiyle 29 Ağustos 2016'da İzmir'in Karabağlar ilçesinde kurulan hayvan pazarında, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Neşet (50), Enver (30), Nurbay (41), Bekir (27) ve Sabri Sorhun (57) ile Mustafa Kırışkuzu (66) yaralanmıştı.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Neşat, Enver ve Nurbay Sorhun hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri silahlı kavga olayına karıştıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Sanıklar Mehmet Göktaş ve A.G. hakkında "Kasten öldürme ve yaralama" suçlamalarından cezalandırılması talebiyle dava açan cumhuriyet savcısı Sabri S'nin katılan sanık olarak yargılanmasını istemişti.

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