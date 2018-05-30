İzmir'deki silahlı kavga davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir eğlence mekanında biri polis 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu, taraf avukatları ve kavgada hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı olaya ilişkin bilirkişi raporu ile Bilgi Teknolojileri Kurumuna yazılan yazıya cevap gelmediğini bildirdi.

Tutuklu sanıklar Cem Erdem ve İbrahim Kırca, olayda mağdur olduklarını belirterek tahliye talebinde bulundu.

Bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlanan tutuklu sanık Engin Hacısalihoğlu, olay anında kendisinin elinde silah olduğunu iddia eden tanık S.S'nin yalan söylediğini ileri sürerek, "Karşılıklı oturuyorduk. Beni görmemesi mümkün değildir. Neden hala tutuklu yargılanıyorum anlamıyorum. Kimseye ateş etmedim." dedi.

Hacısalihoğlu'nun avukatı, tanık S.S'nin mahkemeyi yanıltıcı beyanları olduğunu ileri sürerek kendisine itibar edilmemesini talep etti.