İzmir'deki silahlı kavga davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir eğlence mekanında biri polis 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu, taraf avukatları ve kavgada hayatını kaybedenlerin yakınları hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı olaya ilişkin bilirkişi raporu ile Bilgi Teknolojileri Kurumuna yazılan yazıya cevap gelmediğini bildirdi.
Tutuklu sanıklar Cem Erdem ve İbrahim Kırca, olayda mağdur olduklarını belirterek tahliye talebinde bulundu.
Bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlanan tutuklu sanık Engin Hacısalihoğlu, olay anında kendisinin elinde silah olduğunu iddia eden tanık S.S'nin yalan söylediğini ileri sürerek, "Karşılıklı oturuyorduk. Beni görmemesi mümkün değildir. Neden hala tutuklu yargılanıyorum anlamıyorum. Kimseye ateş etmedim." dedi.
Hacısalihoğlu'nun avukatı, tanık S.S'nin mahkemeyi yanıltıcı beyanları olduğunu ileri sürerek kendisine itibar edilmemesini talep etti.
Mahkeme heyeti, gelmeyen evrakların beklenmesine, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 20 Kasım 2016'da meydana gelen olayda, bir eğlence merkezinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Halil Kaya, işletme sahibi Günay Kılıç, Sinem Alptuğ ve polis memuru Mustafa İnal silahla öldürülmüştü.
Olayla ilgili İbrahim Kırca, Cem Erdem ile Engin Hacısalihoğlu tutuklanmıştı. Şüpheli olduğu belirlenen A.E. ise aranıyor.
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