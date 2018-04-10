HABER

İzmir'deki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 19:58 | Son Güncelleme

Sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı şüphelilerin örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü olan 4 Nisan'da eylem hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine başlatılan operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına almıştı. Motosikletli Yunus Timleri de yaptıkları uygulamalarda örgüt üyesi oldukları iddia edilen 3 kişiyi yakalamıştı.

Şüphelilerin 4 Nisan'da lastik yaktıkları, müdahale eden güvenlik güçlerine molotofkokteyli ile saldırı hazırlığında oldukları, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülmüştü.

Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!Mete Yarar: Menbiç operasyonun ilk safhası başladı!
Padişah fermanları yakalandıPadişah fermanları yakalandı
'Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz''Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İzmir Emniyet Müdürlüğü operasyon PKK/KCK Terör örgütü

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kaza geçirdi!

Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kaza geçirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bayburt'ta 22 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

Bahçeli'den Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili tepki! İstifaya çağırdı

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.