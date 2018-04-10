İzmir'deki terör operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı şüphelilerin örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü olan 4 Nisan'da eylem hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine başlatılan operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına almıştı. Motosikletli Yunus Timleri de yaptıkları uygulamalarda örgüt üyesi oldukları iddia edilen 3 kişiyi yakalamıştı.
Şüphelilerin 4 Nisan'da lastik yaktıkları, müdahale eden güvenlik güçlerine molotofkokteyli ile saldırı hazırlığında oldukları, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülmüştü.
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