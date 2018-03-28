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İzmir'deki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 20:47 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Melih Delgin (26), Burhan Usul (26) ve Nazım Korkmaz'ın (38) cenazesi Bademli Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Cenazeler, vatandaşların katılımının fazla olmasından dolayı cami önündeki Garaj Meydanı'nda ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bademli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, kazada hayatlarını kaybedenlerin yakınları, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Anıl K'nin tutuklandığı öğrenildi.

Ödemiş'ten Tire yönüne giden Melih Delgin'in (26) kullandığı 35 D 6922 plakalı otomobil ile İzmir Büyükşehir Belediyesine taşeron iş yapan firmaya ait Anıl K. (31) yönetimindeki 34 AEL 995 plakalı kamyonet Ovakent Mahallesi Çatalarmut mevkisinde çarpışmış, kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Burhan Usul (26) ve Nazım Korkmaz (38) olay yerinde hayatını kaybetmiş, Mustafa Er (25) ise ağır yaralanmıştı.

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cenaze defin Kaza namaz

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