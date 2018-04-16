İzmir'deki trafik kazası

İZMİR (AA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaralanan 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, minibüsle çarpışan otomobildeki yolculardan Kumsal Akkın, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akkın'ın cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan ikindi namazından sonra Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.

- Olay

Sertaç Ü'nün kullandığı 35 SU 051 plakalı minibüs, Seferihisar-İzmir Karayolu Yelki Mahallesi Kavşağı'nda, Duygu A. idaresindeki 35 ZV 0585 plakalı otomobille çarpışmış, trafik kazasında sürücü Duygu A. ile otomobildeki Beril A. (12), Begüm A. (7), Kaan A. (9), Arzu A. (46) ve Kumsal Akkın (13) yaralanmıştı.