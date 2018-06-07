HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İzmir'deki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

Dünkü trafik kazasında yaşamını yitiren öğretmen Hatice Aşık Binali, Aliağa'da görev yaptığı 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde anılacak

İZMİR (AA) - İzmir’in Aliağa ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Hatice Aşık Binali, karne gününde görev yaptığı lisede anılacak.

80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olduğu öğrenilen Hatice Aşık Binali için karne gününde okulunda anma töreni düzenlenecek. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse’nin yanı sıra çok sayıda eğitimcinin katılımı bekleniyor.

Yaşanan kaza sonrası bir mesaj yayınlayan Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, "Aliağa 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmenimiz Hatice Aşık Binali’yi elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Hayatını kaybeden öğretmenimize yüce Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Kıymetli bir değerini yitiren camiamızın başı sağ olsun. Aynı Kazada yaralanarak Çiğli Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören değerli öğretmenimiz Sezen Kara’ya da acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
\

- Olay

Dün İzmir-Çanakkale karayolunun Karayolları Bakımevi kavşağında, E.K.(28) yönetimindeki 35 JA 6673 plakalı kamyon ile Hatice Aşık Binali (34) idaresindeki 35 V 9272 plakalı otomobil çarpışmış, kazada yaralanan ve araca sıkışan otomobil sürücüsü ile beraberindeki Sezen Kara. (32) itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.

Yaralılardan Hatice Aşık Binali, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
Şehit öğretmenlerin adı kütüphanede yaşayacakŞehit öğretmenlerin adı kütüphanede yaşayacak
Aydın Valisi Köşger: Balıklar oksijensizlikten öldüAydın Valisi Köşger: Balıklar oksijensizlikten öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza öğretmen

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Su baskınına dikkat!

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Su baskınına dikkat!

Otel odasındaki cinayette karar belli oldu!

Otel odasındaki cinayette karar belli oldu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Man Adası' kararına sert tepki: Biz parayla, pulla korkmayız, biz namuslu adamlarız

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Man Adası' kararına sert tepki: Biz parayla, pulla korkmayız, biz namuslu adamlarız

Araştırma: Türkiye'nin 4'te 3'ü iklimden endişeli, büyük çoğunluğun ilk tercihi ise güneş enerjisi

Araştırma: Türkiye'nin 4'te 3'ü iklimden endişeli, büyük çoğunluğun ilk tercihi ise güneş enerjisi

Meral Akşener'den 'Abdullah Gül' açıklaması

Meral Akşener'den 'Abdullah Gül' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.