İzmir'deki trafik kazası

İZMİR (AA) - İzmir’in Aliağa ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Hatice Aşık Binali, karne gününde görev yaptığı lisede anılacak.

80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olduğu öğrenilen Hatice Aşık Binali için karne gününde okulunda anma töreni düzenlenecek. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse’nin yanı sıra çok sayıda eğitimcinin katılımı bekleniyor.

Yaşanan kaza sonrası bir mesaj yayınlayan Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, "Aliağa 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmenimiz Hatice Aşık Binali’yi elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Hayatını kaybeden öğretmenimize yüce Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Kıymetli bir değerini yitiren camiamızın başı sağ olsun. Aynı Kazada yaralanarak Çiğli Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören değerli öğretmenimiz Sezen Kara’ya da acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

\

- Olay

Dün İzmir-Çanakkale karayolunun Karayolları Bakımevi kavşağında, E.K.(28) yönetimindeki 35 JA 6673 plakalı kamyon ile Hatice Aşık Binali (34) idaresindeki 35 V 9272 plakalı otomobil çarpışmış, kazada yaralanan ve araca sıkışan otomobil sürücüsü ile beraberindeki Sezen Kara. (32) itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.

Yaralılardan Hatice Aşık Binali, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

