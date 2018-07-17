İzmir'deki trafik kazası

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki trafik kazasında yaralanan iki kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan 34 AKA 50 plakalı otomobilde yaralanan Engin Çelenk, kaldırıldığı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Murat Erturgut'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Çelenk'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da konservatuvar eğitimi gördüğü öğrenildi.

Mavişehir'den Karşıyaka ilçe merkezi yönüne ilerleyen 34 AKA 50 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpmış, kazada otomobilde bulunan Engin Çelenk (22) ile Murat Erturgut yaralanmıştı.

