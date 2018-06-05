İzmir'deki uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yunanistan'dan deniz yoluyla Türkiye'ye uyuşturucu sokulacağı istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Sağlık kontrolünün ardından "uyuşturucu ticareti" yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yunanistan'dan Türkiye'ye tekneyle uyuşturucu sokulacağı istihbaratı üzerine Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, MİT, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince 31 Mayıs'ta havadan helikopterle takip edilen tekneye Çeşme ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda, 113 kilo 200 gram skunk, bir ruhsatsız tabanca ve bir dürbün ele geçirilmiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

