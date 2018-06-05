HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İzmir'deki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:23 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yunanistan'dan deniz yoluyla Türkiye'ye uyuşturucu sokulacağı istihbaratı üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Sağlık kontrolünün ardından "uyuşturucu ticareti" yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yunanistan'dan Türkiye'ye tekneyle uyuşturucu sokulacağı istihbaratı üzerine Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, MİT, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince 31 Mayıs'ta havadan helikopterle takip edilen tekneye Çeşme ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda, 113 kilo 200 gram skunk, bir ruhsatsız tabanca ve bir dürbün ele geçirilmiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

PARTNERBu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı! Bu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı!
Kangal köpeği, yavru kurtları emzirdiKangal köpeği, yavru kurtları emzirdi
İlaçlanan bahçenin yakınındaki 125 kovandaki binlerce arı telef olduİlaçlanan bahçenin yakınındaki 125 kovandaki binlerce arı telef oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tutuklama gözaltı operasyon uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan FETÖ çıkışı: Dilini koparırım

Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan FETÖ çıkışı: Dilini koparırım

Kadıköy'de rezalet! Restoranda liselileri izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı

Kadıköy'de rezalet! Restoranda liselileri izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Baba tacizciyi vurdu, halk lince girişti

Baba tacizciyi vurdu, halk lince girişti

Hastanede fuhuş rezaleti! Bakanlık harekete geçti

Hastanede fuhuş rezaleti! Bakanlık harekete geçti

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

İstanbul hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.