İzmir'den organ bağışında yeni rekor

Bağış işlemlerinin ardından İzmir'de organ bağışlayan 50 bininci kişi olduğunu öğrenen genç kadın ikinci bir mutluluk yaşadı.

Yapılan tetkikler sonucu organ bağışında bulunması uygun görülen Gilgütay, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Bağış Birimi'nde tüm organlarını bağışladı.

Hastaları ziyaret ederek onlara ve yakınlarına moral vermeye çalışan Gilgütay, doktorların önerisiyle bağışçı olmaya karar verdi.

Organ bağışı konusunda daha önce ön yargıları bulunan Gilgütay, ilaç tanıtmak için gittiği hastanelerde karşılaştığı nakil bekleyen hastalar ve ailelerinin durumlarından çok etkilendi.

Torbalı Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Sekreterlik Bölümü'nden mezun olan 26 yaşındaki Ezgi Gilgütay, 3 ay önce bir ilaç firmasında mümessil olarak işe başladı.

İlaç mümessili olarak çalışan ve hastanelerde gördüğü organ nakli bekleyen hastalarla ailelerinin yaşadıklarından etkilenerek bağışçı olan genç kadına sertifika verildi.

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Türkiye'nin yıllardır en fazla organ bağışı yapılan ili olan İzmir'de 50 bininci bağış gerçekleşti.

Gilgütay'a İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur tarafından plaket ve teşekkür belgesi verildi.

- "Kendimi onların yerine koydum"

Ezgi Gilgütay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organlarını bağışladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Organlarını bağışladıktan sonra hastaların yanına giderek mutluluğunu onlarla paylaştığını belirten Gilgütay, "Ben bu sıkıntıları yaşamadan kendimi onların yerine koydum. Organlarım toprağın altında çürüyeceğine bir sürü insana hayat olacak." dedi.

Organ nakli bekleyen hastaların ümitlerini kaybetmemeleri gerektiğine işaret eden Gilgütay, şunları kaydetti:

"Herkesi organ bağışına davet ediyorum. Vicdanı, duyguları olan herkes, hayatla ilgili hiçbir umudu kalmamış insanlara hayat ışığı oldukları için kendilerini çok mutlu hissedecekler. Çevremdeki herkese yaşadığım bu serüvenden bahsedip onları da organ bağışına davet edeceğim."

- "İzmir organ bağışında yine şampiyon"

İzmir Sağlık Müdürü Bediha Salnur da kent insanının duyarlılığı sayesinde 2013 yılından bu yana organ bağışında İzmir'in Türkiye birincisi olduğunu, 2017 yılında kent genelinde bulunan hastanelerde toplam bin 112 hastaya organ ve doku nakli yapıldığını söyledi.