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İzmir'den Samsun'a oğlu için pedal çevirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 14:29 | Son Güncelleme

 İZMİR'de Gökhan Güneri, genetik olan kistik fibrozis hastalığıyla dünyaya gelen oğlu Fatih Güneri'nin (13) tedavisine çare bulunması ve farkındalık yaratmak amacıyla bisikletle Samsun'a gitmek için yola çıktı.

İzmir'den Samsun'a oğlu için pedal çevirecek

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Gökhan Güneri, genetik olan kistik fibrozis hastalığıyla dünyaya gelen oğlu Fatih Güneri'nin (13) tedavisine çare bulunması ve farkındalık yaratmak amacıyla bisikletle Samsun'a gitmek için yola çıktı. İzmir Saat Kulesi'nden saat 10.00'da pedal çevirmeye başlayan Gökhan Güneri, yol arkadaşı Zafer Mutlu ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'a ulaşmayı hedefliyor.
İzmir'de, oğlunun anne karnındayken tedavisi olmayan bu hastalığa yakalandığını öğrenen Gökhan Güneri, Türkiye'de 30 bin kişide görülen kistik fibrozisin bilinmesi için koşuyor, bisiklete biniyor ve spor aktivitelerine katılıyor. Güneri, erken tanı halinde, hastaların 30'lu yaşlara kadar yaşayabilecekleri belirtiliyor. Türkiye'de bu hastalıkla ilgili araştırma, tanı ve tedavi merkezlerinin her bölgede kurulması için farkındalık yaratmak istediğini dile getiren Güneri, "Bu hastalığın en önemli tedavisi temiz hava ve her gün düzenli spor yapmak. Oğlumun hastalığı nedeniyle öğretmenlik mesleğimi bırakıp köye yerleştik. Oğlum Fatih, çam ormalarının arasında günde 2-3 kilometre koşu yapıyor. Bu ortamda yaşamazsa, solunum cihazına bağlı yaşamaya devam edecek. Hastalık sindirim ve solunum sistemine direkt etki ediyor" dedi.
Alsancak Şehitler Caddesi'nde Adım Adım İyilik Peşinde Koş Platformu tarafından Samsun'a uğurlanan Gökhan Güneri ve Zafer Mutlu, yolculukları sırasında 38 ilçe merkezine uğrayıp hastalığı tanıtan broşürler dağıtacak.
SOLUNUM CİHAZI BAĞIŞLADI
Gökhan Güneri, 2017'de düzenlediği bir organizasyonla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne 14 solunum cihazı bağışladı. Güneri, aynı yıl İstanbul Maratonu'nda sırtında içinde organların bulunduğu şeffaf bir çantayla farkındalık yarattı. Bulaşıcı olmayan, solunum ve sindirim sistemi olmak üzere birçok sistemi birden etkileyebilen Kistik Fibrozis hastalarının bol su tüketmesi, vücuttaki sıvı kaybının önlenmesi, vücuttaki salgıların daha akışkan olması gerekiyor.

FOTOĞRAFLI

İzmir'den Samsun'a oğlu için pedal çevirecekİzmir'den Samsun'a oğlu için pedal çevirecekİzmir'den Samsun'a oğlu için pedal çevirecekİzmir'den Samsun'a oğlu için pedal çevirecek

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