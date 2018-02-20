İzmir’e 10 yeni otopark

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı bölgelerine, biri tam otomatik olmak üzere 3 bin 386 araç kapasiteli 10 otopark daha kuruyor.

Türkiye’de yerel yönetimlerin yaptığı ilk tam otomatik katlı otopark olan Alsancak Otoparkı, Hatay Pazaryeri Katlı Otoparkı, Atatürk Kapalı Spor Salonu Önü Yeraltı Otoparkı, Bahriye Üçok Yeraltı Otoparkı, Kültürpark Yeraltı Otoparkı, Buca Kasaplar Meydanı Yeraltı Otoparkı, Gaziemir Semt Garajı Otoparkı ve Alaybey Katlı Otoparkını kente kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında bu alanda yeni yatırımlara imza atacak. Hatay’da katlı otopark ile Yeşilyurt’ta yeraltı otoparkı inşaatlarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı ve Konak bölgelerinde 8 otopark daha planladı.

Büyükşehir, öncelikle 160 araçlık Karabağlar Selvili Yeraltı Otoparkı ile 630 araçlık Bayraklı Adliye Tam Otomatik Otoparkı’nın yapımı için ihaleye çıkılacak. Hatay bu yıl, Yeşilyurt önümüzdeki yıl hazır

Hatay semtinin otopark ihtiyacını gidermek için Hatay Pazaryeri Katlı Otoparkını hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, aynı bölgede projelendirilen ikinci katlı otoparkı ise Hatay 100 Sokak’ta yapıyor. 429 araç kapasiteli otopark bu yıl yaz aylarında hizmete girecek. Karabağlar Yeşilyurt Yeraltı Otoparkı’nın da yapımına başlayan Büyükşehir Belediyesi, Kültür Merkezi’nin altında 2 kat olarak inşa edilen 160 araçlık yeraltı otoparkını 2019 yılının ilk aylarında hizmete alacak.

Karabağlar’a bir yeraltı, bir de katlı otopark

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar bölgesinin otopark sorununu çözmek amacıyla 2 adet otopark yatırımı planladı. Karabağlar Selvili Mahallesinde inşa edilecek yeraltı otoparkı, iki kat ve 160 araç kapasitesine sahip olacak. Yeraltı otoparkı ile birlikte bu bölgeye bir de meydan kazandırılacak. Parkın üst kısmında oluşturulacak bu meydan, gölgelikli oturma alanları, hareketli ve durağan su elamanları, binayla bütünleşen ağaç konsepti, tören alanı, heykeli, özel aydınlatma ve özenle seçilen malzemeleriyle Karabağlar’a ayrı bir renk katacak. 4 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek yeraltı otoparkı ve meydan düzenlemesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkacak.

Karabağlar’ın diğer otopark projesi ise Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nin paralelinde yer alacak. 2 bin 746 metrekarelik alanda hayata geçirilecek otopark projesi, 5 katlı 313 araç kapasiteli olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yatırım için proje ihalesine çıkacak.

Türkiye’nin en büyüğü olacak

Adalet Sarayı ve çevresinde yoğunlaşan otopark ihtiyacını gidermek için harekete geçen İzmir’in yerel yönetimi, kentteki ikinci tam otomatik otoparkı bu bölgede inşa edecek.

Bayraklı Adliye Tam Otomatik Otoparkı, Salhane’de Bayraklı Adliyesi’nin bulunduğu bölgede hizmet verecek. 630 araç kapasiteli otopark, 18 kat olarak inşa edilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu otopark için de önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkacak. Tam otomatik otopark, cephelerindeki yeşil bitkilendirme uygulamaları ve çevre düzenlemesi ile de fark oluşturacak. Mimari olarak da çevreyle uyumlu bir görüntü sunması hedeflenen otopark, 630 araçlık kapasitesiyle de Türkiye’nin en büyük tam otomatik otoparkı olacak. Kemer, Bozyaka ve Yenişehir’e otopark

Kemer Katlı Otoparkı, Konak ilçesinin Kemer Mahallesinde 2 bin 870 metrekarelik alanda, 124 araç kapasitesi ile hizmet verecek. Katlı otoparkın yanı sıra projede 8 peronluk aktarma merkezi ile Zabıta Dairesi Başkanlığı birimleri de yer alacak. Çatısında güneş panellerinin yer alacağı Kemer Aktarma, Katlı Otopark ve Zabıta Dairesi Başkanlığı binalarının cephesinde uygulanacak metal perfore malzeme ve özel aydınlatmalar, görsel açıdan da zengin bir görünüm sağlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulama projelerinin tamamlanmasının ardından çok fonksiyonlu bu yapı için yapım ihalesine çıkacak.

Konak Bozyaka’da 5 bin 400 metrekarelik alanda 5 katlı ve toplam 600 araç kapasiteli katlı otopark projesi için de harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ön proje çalışmalarını tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca Konak’ta Yenişehir’de Ayavukla’nın olduğu bölgede kurulacak 5 katlı, toplam 470 araçlık otoparkın da proje ihalesine çıkacak.