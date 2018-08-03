İzmir'e gemi ile 6 bin 549 büyükbaş hayvan getirildi

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin et ihtiyacını karşılamak için ithal edilen 6 bin 549 büyükbaş hayvan, gemiyle İzmir Alsancak Limanı'na getirildi. Gemideki hayvanlardan yayılan koku, liman çevresinde bulunanları rahatsız etti.
Ülkenin et ihtiyacını karşılamak amacıyla ithal edilen 6 bin 549 büyükbaş hayvanı taşıyan, Bahama bayraklı BADER 3 isimli gemi, İzmir Alsancak Limanı'na demir attı. Bu sabah itibariyle gemiden yayılan kötü koku, sıcak havanın da etkisiyle, özellikle Alsancak bölgesinde yaşayanları rahatsız etti. İzmir Alsancak Limanı'na gelen büyükbaş hayvanların, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra Türkiye'nin farklı illerine gönderileceği öğrenildi. Damızlık büyükbaş hayvanların 1-2 gün içinde gemiden tahliye edilmeleri bekleniyor.
Öte yandan, 16 Ağustos tarihinde 16 bin 900 büyükbaş hayvanın daha Alsancak Limanı'na getirileceği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı
Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı
Anne-oğul çiğ kırkayak yediler! Sonrası korkunç...
Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!
Krizin ardından ABD Dışişleri'nden flaş açıklama
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Islak mendille ağzını sildi, bu hale geldi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
Okuyucu Yorumları 0 yorum