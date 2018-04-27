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İzmir'e Lions aslan anıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 16:50 | Son Güncelleme

İZMİR'in Alsancak semtindeki Fransa Konsolosluğu'nun karşısına, Lionslar tarafından yapılan hizmetlerin bir simgesi olarak Lions aslan anıtı yerleştirdi.

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Alsancak semtindeki Fransa Konsolosluğu'nun karşısına, Lionslar tarafından yapılan hizmetlerin bir simgesi olarak Lions aslan anıtı yerleştirdi. Konak ilçesi Alsancak semtinde Fransız Kültür Derneği ile Tevfik Fikret Lisesi arasında ve Fransa Konsolosluğu'nun tam karşısındaki alana yerleştirilen Lions aslan anıtının açılışı CHP'li Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş tarafından gerçekleştirildi. Bu anıtın kentin gücünü daim kılacağını ifade eden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kurumların önemine dikkat çekerek, "Birlikte üretip zenginleşiyoruz. Kurumlar olmadığında demokrasi de olmuyor. Kurumlar için gelenekler önemli. Lionslar dünyanın dört bir yanında örgütlü yapısıyla insana her yerde barış ve kardeşlik diliyle ulaşması bakımından önemli. Hem barış hem demokrasi için kurumların gelenekleri değerli. Bunu yaşattığınız için size teşekkür ederim" diye konuştu. Lions Genel Yönetmeni Hayri Tuna Yükselen, bu sene 101'inci yılını süren Lions'un dünyanın en büyük hizmet hareketi olduğunu söyleyerek İzmir'de şu ana kadar yapılan bütün hizmetlerin göstergesi olarak bu anıtı açtıklarını dile getirdi. Yükselen, "Aslan esasında düz duruş, güç ve vakurluğu temsil eder. Çin'de özel mimarlar tarafından yapılan bu anıtı İzmirlilere armağan ediyoruz" dedi.

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