İzmir'e Lions aslan anıtı

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Alsancak semtindeki Fransa Konsolosluğu'nun karşısına, Lionslar tarafından yapılan hizmetlerin bir simgesi olarak Lions aslan anıtı yerleştirdi. Konak ilçesi Alsancak semtinde Fransız Kültür Derneği ile Tevfik Fikret Lisesi arasında ve Fransa Konsolosluğu'nun tam karşısındaki alana yerleştirilen Lions aslan anıtının açılışı CHP'li Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş tarafından gerçekleştirildi. Bu anıtın kentin gücünü daim kılacağını ifade eden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kurumların önemine dikkat çekerek, "Birlikte üretip zenginleşiyoruz. Kurumlar olmadığında demokrasi de olmuyor. Kurumlar için gelenekler önemli. Lionslar dünyanın dört bir yanında örgütlü yapısıyla insana her yerde barış ve kardeşlik diliyle ulaşması bakımından önemli. Hem barış hem demokrasi için kurumların gelenekleri değerli. Bunu yaşattığınız için size teşekkür ederim" diye konuştu. Lions Genel Yönetmeni Hayri Tuna Yükselen, bu sene 101'inci yılını süren Lions'un dünyanın en büyük hizmet hareketi olduğunu söyleyerek İzmir'de şu ana kadar yapılan bütün hizmetlerin göstergesi olarak bu anıtı açtıklarını dile getirdi. Yükselen, "Aslan esasında düz duruş, güç ve vakurluğu temsil eder. Çin'de özel mimarlar tarafından yapılan bu anıtı İzmirlilere armağan ediyoruz" dedi.
Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi
İstanbul'da okul bahçesinde dehşet! Çocukların gözü önünde korkunç olay
Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!
Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı
Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Times, Cumhuriyet davasını yorumladı: Ankara'da despot bir yönetim var
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum