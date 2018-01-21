İzmir'e şehit ateşi düştü (2)

AİLEYE TAZİYE ZİYARETİ
Bitlis'in Hizan İlçesi'nde, üzerlerine çığ düşerek şehit olan 5 askerden 1'i olan 22 yaşındaki Hilmi Öz'ün İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki baba ocağına çok sayıda taziye ziyaretinde bulunuldu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar şehidin evine gelerek acılı aileye baş sağlığı diledi. Vali Ayyıldız, evden çıkarken, "Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
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