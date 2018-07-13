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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki Boğaz Adası'nda mahsur kalan 34 göçmenin tamamı Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 14:32 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki Boğaz Adası'nda mahsur kalan 34 göçmenin tamamı Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.


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Anahtar Kelimeler:
kurtarma Sahil Güvenlik

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