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İzmir’in fethinin 937. yıl dönümü Selçuk’ta kutlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 17:39 | Son Güncelleme

İzmir’in fethinin 937.

İzmir’in fethinin 937. yıl dönümü Selçuk’ta kutlanacak

İzmir’in fethinin 937. yıl dönümü 25 Mart Pazar günü Selçuk’ta kutlanacak.
İlki geçtiğimiz yıl Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu tarafından gerçekleştirilen 1081 İzmir’in fethi kutlamaları, bu yıl İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesinin ev sahipliğinde 25 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. 16 Mart’ta Alsancak’ta açılan Çaka Bey Kitap Günleriyle başlayan etkinlik dizisinde, görkemli kutlamalara Selçuk ev sahipliği yapacak.
25 Mart Pazar günü İstasyon Meydanında kortejin hareket etmesiyle başlayacak olan kutlamalar çerçevesinde öğleden önce okçuluk yarışmaları ve gösteriler düzenlenecek. Saat 14.00’te pazaryerinde başlayacak halk oyunları gösterileri, Çaka Bey konulu kompozisyon, resim ve şiir yarışmaları ve fetih kupaları için düzenlenecek ödül törenleriyle gün boyu sürecek. İzmirliler saat 20.00’de ise MFÖ’nün vereceği konseri dinleyecek. Kutlamalar kapsamında Selçuk’ta 24 Mart günü ziyarete açılacak olan Çaka Bey Kitap Günleri, 1 Nisan 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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