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İzmir’in kitapları burada

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:42 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), kentin tarih ve kültürüne ışık tutan kitaplarıyla katıldığı 23.

İzmir’in kitapları burada

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), kentin tarih ve kültürüne ışık tutan kitaplarıyla katıldığı 23. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’na ayrı bir renk kattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi APİKAM, İzmirli okurların her yıl iple çektiği TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nda yine yerini aldı. Bu yıl 23. kez düzenlenen fuarda kentin saklı kalmış tarihinin ve kültürünün anlatıldığı kitapları okurlarla buluşturan APİKAM, yoğun ilgiyle karşılaştı. Stantta Ercan Uyanık’ın “20. Yüzyılın Başlarında Batı Anadolu’da Eşkıyalık ve Çakırcalı Mehmet Efe” kitabı ile Mehmet Emin Elmacı ve Sevi Şeneken’in “Atatürk Dönemi’nde İzmir’de Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları”, Hümeyra Birol Akkurt’un “Kent, Toplum, Mekan İlişkileri Çerçevesinde Paterson Köşkü” adlı kitapları, en çok talep edilen eserler arasında yer alıyor. İzmir Kent Ansiklopedisi Serisinin kültür sanat ve spor ciltleri de İzmirlilerin büyük ilgisini çekiyor.

22 Nisan’a kadar sürecek kitap fuarında açık kalacak APİKAM stantı, 2 Nol’lu Hol’de 706/A standında kitapseverleri bekliyor.

İzmir’in kitapları burada

İzmir’in kitapları burada

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