İzmir'in köklü okulunda 'marş' krizi (2)

MEZUNLAR DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir'in köklü okullarından Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreninde, öğrencilerin Onuncu Yıl ve İzmir Marşı okumasına engel olmak istediği ileri sürülen okul müdürü ve veliler arasında çıkan tartışmaya Atatürk Lisesi Mezunları Derneği'nce tepki gösterildi. Bir grup mezun, okulun önünde toplanırken, Dernek Başkanı Murat Saraç da basın açıklamasını okudu. Üzücü bir olay olduğunu belirten Saraç, "Güzel geçen mezuniyet töreni aynı zamanda Anneler Günü'ydü. Törenin sonunda üzücü olay yaşanıyor. Güzel de geçti aslında. En sonda gençler, oradaki coşkuyla İzmir Marşı'nı ve Onuncu Yıl Marşı'nı söylemek istiyorlar. Burada bir engelleme oluyor. Okulumuz aydınlık geleceği sağlayan bir okul. Aydınlık geleceğin gençlerini yetiştiren okulumuzun bu şekilde anılması da üzüntü verici. Pek çok yerden tepki geldi. Burada aslında eğitim sistemiyle ilgili zihniyet değişimine ihtiyaç var. Tepkimiz isimlerle ilgili değil. Biz zihniyetin değişmesini istiyoruz. Geçmişte de farklı konularda kriz yaşadık. Okulumuzun ismine layık olmasını istiyoruz. Bu tür şeylerle anılmasını istemiyoruz" dedi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

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