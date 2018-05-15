HABER

İzmir'in köklü okulunda 'marş' krizi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 16:36 | Son Güncelleme

MEZUNLAR DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA İzmir'in köklü okullarından Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreninde, öğrencilerin Onuncu Yıl ve İzmir Marşı okumasına engel olmak istediği ileri sürülen okul müdürü ve veliler arasında çıkan tartışmaya Atatürk Lisesi Mezunları Derneği'nce tepki gösterildi.

MEZUNLAR DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA İzmir'in köklü okullarından Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreninde, öğrencilerin Onuncu Yıl ve İzmir Marşı okumasına engel olmak istediği ileri sürülen okul müdürü ve veliler arasında çıkan tartışmaya Atatürk Lisesi Mezunları Derneği'nce tepki gösterildi. Bir grup mezun, okulun önünde toplanırken, Dernek Başkanı Murat Saraç da basın açıklamasını okudu. Üzücü bir olay olduğunu belirten Saraç, "Güzel geçen mezuniyet töreni aynı zamanda Anneler Günü'ydü. Törenin sonunda üzücü olay yaşanıyor. Güzel de geçti aslında. En sonda gençler, oradaki coşkuyla İzmir Marşı'nı ve Onuncu Yıl Marşı'nı söylemek istiyorlar. Burada bir engelleme oluyor. Okulumuz aydınlık geleceği sağlayan bir okul. Aydınlık geleceğin gençlerini yetiştiren okulumuzun bu şekilde anılması da üzüntü verici. Pek çok yerden tepki geldi. Burada aslında eğitim sistemiyle ilgili zihniyet değişimine ihtiyaç var. Tepkimiz isimlerle ilgili değil. Biz zihniyetin değişmesini istiyoruz. Geçmişte de farklı konularda kriz yaşadık. Okulumuzun ismine layık olmasını istiyoruz. Bu tür şeylerle anılmasını istemiyoruz" dedi. Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Emekliye 244 lira zam

Emekliye 244 lira zam

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den skandal açıklama! Kudüs'teki ölümlerden Filistin'i sorumlu tuttu!

ABD'den skandal açıklama! Kudüs'teki ölümlerden Filistin'i sorumlu tuttu!

Nükleer anlaşmadan çekilen ABD'den İran'a yeni yaptırım!

Nükleer anlaşmadan çekilen ABD'den İran'a yeni yaptırım!

Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı

Gümüşhane Üniversitesi laboratuvarında patlama: 1 öğrenci yaralandı

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

Ankara Keçiören'de bir kadın sürücü yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

Ankara Keçiören'de bir kadın sürücü yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.