İzmir'in meşhur boyozu kapı kapış gitti

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Boyoz Festivali'ne katılan binlerce kişi, hem kahvaltı yaptı hem de güzel havanın tadını çıkardı. Etkinlikte ayrıca kadın ve erkek kategorilerinde boyoz yeme yarışması da düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Boyoz Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce İzmirli'yi Gündoğdu Meydanı'nda buluşturan festivalde, vatandaşlara boyoz, yumurta, peynir ve çay ikramında bulunuldu. Festivale gelenler, oluşturulan 7 ayrı noktada boyoz almak için sıraya girdi. Festivale ilgi yoğun olunca, uzun kuyruklar oluştu. Kordon'da, denizin kenarında kahvaltısını yapan vatandaşlar, müzik eşliğinde dans etti, güzel havanın keyfini çıkardı. İzmir'in simgesi haline gelen boyoz, bir kez daha o eşsiz lezzeti ile fark yaratırken, festivale katılan vatandaşlar da bunun her yıl yapılmasını istedi.

Festivalde vatandaşlarla bir araya gelen ve katılımcılarla bol bol fotoğraf çektiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hafta sonları kentteki aileleri hareketlendirmek, eğlendirmek ve civar kentlerden, yurt dışından gelen konukları en iyi şekilde ağırlamak istediklerini söyledi. İzmir dışından gelenlere kenti tanıttıklarını söyleyen Kocaoğlu, "Bunun karşılığında hem İzmir'e hareket geliyor, hem de ekonomiyi ayağa kaldırmış oluyoruz. Bugün Urla'da Enginar Festivali devam ediyor. Burada Boyoz Festivali var. Tire'de Giritlilerin yaptığı Girit Festivali var. Ahmetli'de Yörük Festivali var. Bugün benim bilebildiğim 7-8 festival var. Herkes, nereye gitmek istiyorsa oraya gidiyor ve hoşça vakit geçiriyor" dedi.

FESTİVALDE SANDIK ÇAĞRISI

Kocaoğlu, 24 Haziran seçimlerine de değinerek, "İzmir'de barışa, kardeşliğe katkı veriliyor. Keşke her yer İzmir gibi olsun. Her yerin İzmir gibi olması için 24 Haziran'da kime oy verirseniz verin, ama mutlaka sandığa gidin. Kurtuluş herkesin sandığa gidip oy kullanmasında. Kurtuluş vatandaşın görevini yapmasındadır. Önümüzde iki tane görev var. 55 gün içerisinde gerçekleşecek bu görevlerin ilki mutlaka sandığa gidilmesi. Çocuklarımızın, ülkemizin geleceği için oy kullanılması. İkincisi ise sandıklara sahip çıkacağız. Oyumuza, ülkeye, demokrasiye, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine sahip çıkacağız" diye konuştu.

GÜNDOĞDU'DA FESTİVAL COŞKUSU

Festivale katılan Seval Sağsöz, İzmir'in boyozunun meşhur olduğunu ve ailesiyle birlikte boyoz yemeye geldiklerini söyledi. Kentin bu tür etkinliklere ihtiyacı olduğunu söyleyen Sağsöz, etkinliğin çok güzel olduğunu belirtti. Oya Beytaş da festivale her yıl geldiklerini ve çok eğlendiklerini ifade etti. Yine festivale her yıl katıldığını söyleyen ve bu organizasyondan büyük keyif duyduğunu açıklayan Bülent Metin isimli vatandaş ise son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Etkinlikte ayrıca, kadın ve erkek kategorilerinde boyoz yeme yarışması da düzenlendi. Yarışmanın birincilerine tablet hediye edildi. Gün boyu süren etkinlikte İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Radyo Romantik Türk DJ'lerinin çaldığı birbirinden güzel şarkılarla hafta sonu tatilinin tadını çıkardı.