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İzmirli genç yetenek Türkiye’yi Rusya’da temsil edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 09:45 | Son Güncelleme

Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü 4.

İzmirli genç yetenek Türkiye’yi Rusya’da temsil edecek

Yaşar Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Canberk Duman, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen 11. Uluslararası Kış Sanat Festivaline (WIAFS) aktif olarak katılmaya hak kazandı. Sanat yönetmenliğini Rusya devlet ödüllü ünlü Viyola Sanatçısı Yuri Bashmet’in yaptığı festivalde başarılı öğrenci, hem ünlü sanatçılarla birebir çalışma fırsatı yakalayacak hem de kendi müziğini uluslararası arenada tanıtacak.
Tüm dünyadan yetenekli müzisyenleri desteklemek ve eğitmek amacıyla her yıl düzenlenen festivale kendi bestelediği bir yaylı çalgılar kuarteti ile başvurarak kabul aldığını anlatan İzmirli Canberk Duman, “2014 senesinde Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümüne tam burslu olarak kabul edildim. Üniversite hayatım boyunca ikisi yurt dışında olmak üzere 3 Erasmus+ projesinde yer aldım. Kompozisyon departmanımızın aktif çalışmaları sayesinde yurt dışı ve yurt içinden gelen pek çok besteci ve enstrümancı ile aktif çalışma fırsatı yakaladım. 4 yıl boyunca elde ettiğim deneyimler sayesinde böylesi uluslararası bir festivale katılmaya hak kazandım” dedi.
Okul hayatı boyunca tıp veya mühendislik fakültesinde okuması beklenen bir öğrenci iken ailesinin de büyük desteği sayesinde çok sevdiği müziğe yöneldiğini anlatan Canberk Duman, festival sürecinde neler yapacağını anlattı. Duman, “Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Füsun Köksal İncirlioğlu’nun büyük teşvikiyle festivale başvurdum. Kabul mailini aldığım o ilk an çok büyük bir mutluluk yaşadım. Festivale seçim süreci ise uzun sürüyor ve katılımcılar yarışma yoluyla belirleniyor. Festival boyunca dünyaca ünlü isimlerle birebir çalışma fırsatı bulup, kendinizi ve müziğinizi tanıtma fırsatı yakalıyorsunuz. İnanıyorum ki benim açımdan müthiş bir deneyim olacak. Hedefim ise eğitimimin bir kısmını yurt dışında sürdürebilmek” diye konuştu.

İzmirli genç yetenek Türkiye’yi Rusya’da temsil edecek

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