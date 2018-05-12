İzmirli minik piyanistten dünya birinciliği

Hem okulunda hem de piyano alanında başarılı olan minik yetenek, piyano hocası Esra Yüce'nin teşvikleriyle İtalya'da düzenlenen Dinu Lipatti Gençler Uluslararası Müzik Yarışması'na katıldı. Dünyanın birçok ülkesinden gelen genç yeteneklerin hünerlerini gösterdiği yarışmada Öksüz, Für Elise, Wild Horseman, Donauwellen Walzer ve The Blue Danube eserlerini çaldı.

Küçük yaşına, piyanonun pedalına ayağının zor yetişmesine rağmen azimle çalışan küçük piyanist, Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfının yıl sonu etkinliklerinde de konser verdi.

Piyano eğitiminin yanında solfej eğitimi de almaya devam eden Nisan Öksüz, piyanosunun başında sistemli bir şekilde çalışmaya devam etti.

İZMİR (AA) - İzmirli 8 yaşındaki piyanist Nisan Öksüz, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Dinu Lipatti Gençler Uluslararası Müzik Yarışması piyano kategorisinde kendi yaş grubunun birincisi oldu.

Salondaki katılımcılardan da büyük beğeni toplayan Nisan, jüri tarafından kendi yaş kategorisinde birinciliğe ulaştı.

- "Anneme hediye"

Nisan Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'daki yarışma heyecanlanmadığını ve kendini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Piyano çalmayı çok sevdiğini dile getiren minik yetenek, "İlk defa yurt dışına çıktım. Havaalanında valizlerimizi beklerken orada bir piyano gördüm. Gittim hemen başına geçtim. Bizim çalmamız bitince havaalanındaki herkes biz alkışladı." dedi.

Kendisine babasının, annesinin ve öğretmenin çok destek verdiğini ifade eden Nisan, "İtalya'daki birinciliğimi anneme armağan ediyorum. Benim ona Anneler Günü hediyem olsun." diye konuştu.

- "Duygularım tarif edilemez"

Minik piyanistin annesi Figen Öksüz ise kızının bu alanda ilerlemesi için eşiyle birlikte ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

İtalya'daki atmosferin çok farklı olduğuna değinen Öksüz, "Çok kalabalık bir kitle vardı. Dünyanın birçok yerinden çocuklar gelmişti. Onların arasında Nisan'ı görmek beni çok heyecanlandırdı. Hatta bir an kalbim duracak sandım. Nisan'ın orada benden daha rahattı sanki yıllardır sahne alıyormuş gibi." ifadelerini kullandı.