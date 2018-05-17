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İzmirli öğrencilerin "tiyatro" heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 13:30 | Son Güncelleme

İzmir Devlet Tiyatrosu oyuncuları, hiç tiyatro izlemeyen öğrenciler için sahne aldı

İZMİR (AA) - İzmir'de ilk kez tiyatro oyunu izleyen ilkokul öğrencileri büyük heyecan yaşadı.

Karabağlar ilçesi Uluğbey İlkokulu'ndan 200 öğrenci, İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından başlatılan proje kapsamında "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" adlı oyununu izlemek için davet edildi. İlk kez tiyatro izleyecek öğrencilere önce sahne ve oyunla ilgili bilgiler verildi.

Nil Ünlü Aycıl'ın yazdığı ve Levent Ulukut'un yönettiği "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" adlı oyun, Uluğbey İlkokulu öğrencileri için sahnelendi.

Öğrenciler, tiyatro gösterinin ardından oyuncularla sohbet etti.

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Serdar Kamalıoğlu, çocukların mutluluğuna ortak olduklarını belirterek, "Bu güne kadar tiyatroya gidememiş çocukları tiyatroyla tanıştırmak istedik. Onlar belki ileride bizim meslektaşlarımız olacak." dedi.

Kamalıoğlu, daha önce hiç tiyatroya gitmemiş öğrencilerin belirlenmesi için kent genelinde okul müdürleriyle görüştüklerini, sezonun açılmasıyla misafirlerini ağırlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Tiyatro sanatçısı Özlem Kamalıoğlu da öğrencilerin yüzündeki mutluluğu görünce kendi çocukluk yıllarına gittiğini aktardı.

Uluğbey İlkokulu Müdürü Pınar Gazeller de okulunun dezavantajlı bir bölgede olduğunu, hayata geçirilen böyle projeler sayesinde öğrencilerinin hayata bakış açısının değiştiğini dile getirdi.

Öğrencilerden Ecrin Barış ise "Öğretmenim tiyatroya gideceğizi söyleyince çok mutlu oldum. Salona girince çok heyecanlandım. Arkadaşlarımla çok güzel bir çocuk oyunu izledik." diye konuştu.

Kadriye Erişen de en kısa sürede yeniden tiyatroya gelmek istediğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Devlet Tiyatrosu Kuzu Maydanozun Maceraları öğrenci

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