İZMİR (AA) - İzmir'de ilk kez tiyatro oyunu izleyen ilkokul öğrencileri büyük heyecan yaşadı.

Karabağlar ilçesi Uluğbey İlkokulu'ndan 200 öğrenci, İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından başlatılan proje kapsamında "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" adlı oyununu izlemek için davet edildi. İlk kez tiyatro izleyecek öğrencilere önce sahne ve oyunla ilgili bilgiler verildi.

Nil Ünlü Aycıl'ın yazdığı ve Levent Ulukut'un yönettiği "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" adlı oyun, Uluğbey İlkokulu öğrencileri için sahnelendi.

Öğrenciler, tiyatro gösterinin ardından oyuncularla sohbet etti.

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Serdar Kamalıoğlu, çocukların mutluluğuna ortak olduklarını belirterek, "Bu güne kadar tiyatroya gidememiş çocukları tiyatroyla tanıştırmak istedik. Onlar belki ileride bizim meslektaşlarımız olacak." dedi.

Kamalıoğlu, daha önce hiç tiyatroya gitmemiş öğrencilerin belirlenmesi için kent genelinde okul müdürleriyle görüştüklerini, sezonun açılmasıyla misafirlerini ağırlamaya devam edeceklerini bildirdi.