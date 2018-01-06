İzmirli Rumlar denizden haç çıkarma töreninde buluştu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Rum Ortodoks Kilisesi geleneğine göre Hz. İsa'nın doğumu ile vaftiz edilişini kutlamak amacıyla gerçekleştirilen denizden haç çıkarma töreni, Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Denize atılan haçı almak için soğuk havaya aldırış etmeyen Rumlar denize atladı.

Rum Ortodoks Kilisesi geleneğine göre Hz. İsa'nın doğumu ile vaftiz edilişini kutlamak için yapılan etkinliklerde, ilk olarak Basmane'deki Aziz Voukolos Kilisesi'nde dini ayin yapıldı. Ayinden sonra Rumlar'ın ikinci buluşma yeri, Gündoğdu Meydanı oldu. Denizden haç çıkarma töreni için İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Yargo Teodoridis, İzmir Yunanistan Başkonsolosu Arguyro Papoulia, Sakız Milletvekili Andreas Michailidis ile Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş hazır bulundu.

SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Rum Ortodoks cemaati mensuplarının katıldığı törende, dualardan sonra İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, haçı denize attı. Rum gençler de soğuk havaya aldırış etmeden girdikleri denizde, haç kapma yarışı yaptı. Gençlerin İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras'a teslim ettiği haçı, cemaat üyeleri öpüp kutsadı.İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, şöyle konuştu: