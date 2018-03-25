İzmirli Selin resimde dünya birincisi oldu

İzmir’de yaşayan 13 yaşındaki Selin Yazıcı, dünyanın birçok ülkesinden katılımın olduğu resim yarışmasında dünya birincisi olarak Türkiye’ye altın madalya kazandırdı.

Menderes ilçesinde Özdere Oğan Timinci Ortaokulu’nda 8. Sınıf öğrencisi olan Selin Yazıcı, tam 5 yaşından beri duygularını resmederek anlatıyor. Hayatındaki her şeyi resime göre planlayan ve kendinden ödün vererek çalışmalarına devam eden Selin’in bu başarısı dünya birinciliğini getirdi. Letonya’da Jurmala Sanat Okulu tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen ‘Deniz Kenarından Yaşıyorum (Köprü)’ temalı yarışmasında Selin, ülkemize altın madalya kazandırdı.

Yarışmaya ciddi katılımlar olduğunu ve onlarca kişi arasından dünya birincisi olmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Selin Yazıcı, “Resim yarışmasında altın madalya kazandım. Bu yeteneğimi daha da ileriye taşıyarak, Türkiye’yi diğer ülkelerde de temsil ettirmeyi devam ettirmek istiyorum” dedi.

25 bin öğrenci arasında da ödül

Selin’in birçok yarışmadan alnının akıyla döndüğünü belirten Resim Öğretmeni Deniz Atalay da çok önemli başarılara imza attığını ifade ederek, “Örneğin dünya çapında Japonya’da düzenlenen yarışmada 25 bin öğrencinin katılımı vardır ve Selin 25 bin resim arasında ödül kazandı. Yine 8 bin kişinin katıldığı Bulgaristan’ın düzenlediği yarışmada da ödül aldı. Bu son yarışmada da yaklaşık 5 bin kişi vardı ve Selin ondan da altın madalyayı aldı. Çok ciddi katılımlar var bu yarışmalara ve o kadar kişini arsından selini cımbızla çekip çıkarıyorlar” diye konuştu.