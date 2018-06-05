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İzmirli taksicilerden "lüks araç" girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 10:57 | Son Güncelleme

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık: - "Akıllı elektronik cihazlar üzerinden taksi çağrılmasını ve alınan hizmetin yolcular tarafından değerlendirilmesini sağlayacak uygulamamızı yakında kullanıma sunacağız. Lüks araçlarla hizmet vermek için belediyeye başvurduk. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor"

İZMİR (AA) - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, lüks araçlarla hizmet vermek için belediyeye başvurduklarını bildirdi.

Anık, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın kazancına göz diken küresel firmalarla bazı şirketlerin kiralık D2 belgesiyle şehir içi taşımacılık girişimine son verildiğini belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nde düzenleme yapıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da, "Bu iş bitmiştir" diyerek noktayı koyduğunu vurgulayan Anık, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemeden sonra sorumluluğumuz daha da arttı. Taksiciler iğneyi kendilerine de batırmalı, varsa yanlışları düzeltmeli, hizmet kalitelerini yukarıya taşımalı ve en önemlisi de günün koşullarına ayak uydurmalı. Küresel tehditler ortaya çıkmadan önce aplikasyon hazırlıklarına başlamıştık. Akıllı elektronik cihazlar üzerinden taksi çağrılmasını ve alınan hizmetin yolcular tarafından değerlendirilmesini sağlayacak uygulamamızı yakında kullanıma sunacağız. Lüks araçlarla hizmet vermek için belediyeye başvurduk. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
Hizmet lüks araç Taksi ulaşım

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