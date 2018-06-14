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İzmirliler, arife günü şehitlerine koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 17:18 | Son Güncelleme

İZMİR'de yaşayan şehit aileleri, arife günü, Kadifekale Şehitliği'ndeki yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Taylan YILDIRIM-Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)İZMİR'de yaşayan şehit aileleri, arife günü, Kadifekale Şehitliği'ndeki yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Bayram öncesi şehitlerine koşanlar, mezarları başında dua etti. 2008 yılında Kuzey Irak'ta helikopterin düşmesiyle şehit olan Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan'ın kendisiyle aynı ismi taşıyan yeğeni 4 yaşındaki Gürcan Kaya, dayısının mezarını sevdi. sel sularına kapılıp şehit olan onbaşı Sefanur Parhan'ın ağabeyi Fehmi Parhan ise "Geçen bayram biz onun yanına gitmiştik ve yeni bayramlıklar almıştık şimdi mezarının bayındayız" dedi. İzmir'deki şehit aileleri, arife gününde Kadifekale Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit olan yakınlarıyla kabirleri başında dua etti. Aileler, şehitlerinin mezarlarını temizledi, diktikleri çiçekleri suladı, bakımlarını yaptı. Acıları hala taze olan şehit yakınları, mezarların başında Kuran'ı Kerim okuyup, dua etti. 1997 yılında Kuzey Irak'ta operasyon sırasında şehit olan Bülent Şeker'in annesi Bizar Şeker ile ablası Melike Şeker, mezarı temizledi, şehit asker için gözyaşı döktü. Yine 1999 yılında Marmara depremi sırasında Adapazarı Ordu Evi'nde görevli olduğu sırada şehit olan Nedret Mutlu'nun büyük annesi Şaziye Cumalı, 19 yıl sonra bile ilk günkü acılarını yaşadıklarını anlattı. "BİR DAHA ŞEHİT OLMASINLAR" Her yaştan ziyaretçiyi ağırlayan Kadifekale Şehitliği'nde, küçük Gürcan Kaya da 2008 yılında Kuzey Irak'ta helikopterin düşmesiyle şehit olan, aynı ismi taşıdığı dayısı Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan'ın mezarına geldi. 4 yaşındaki Gürcan, annesi Sevcan Kaya Ulucan ile mezar başında bulunduğu sırada, dayısının şehit olduğunu söyleyip, "Bir daha şehit olmasınlar" dedi. GEÇEN YIL ASKERDEYKEN ZİYARET ETMİŞLERDİ Geçen ekim ayında Tekirdağ'da hayat kurtarmaya gittiği sırada sel sularına kapılıp şehit olan onbaşı Sefanur Parhan'ın yakınları da mezarının başında büyük üzüntü yaşadı. Ailesi mezara Fenerbahçe bayrağı koydu. Şehit askerin ağabeyi Fehmi Parhan ise "Biz geçen sene bayramda yanına ziyarete gitmiştik yeni elbiseler almış ve dışarıya çıkarmıştık. Şimdi mezarına ziyarete geldik. 19 Mayıs'ta doğum gününü kutladığımız kardeşim için komutanı şöyle demişti; 'Gurur ve hüznü aynı anda ancak bu durumda yaşarsın.' Bizde onu yaşıyoruz. Kardeşimi kaybettikten sonra bize inanılmaz biri güç geldi" dedi.

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