İzmirliler ay tutulmasını Kordon'da izledi

İZMİR (AA) - İzmir'de vatandaşlar 21. yüzyılın en uzun ay tutulmasını Kordon'da izledi.
Ay tutulmasını rahat bir şekilde izlemek için saatler öncesinden Kordon'a gelenler, tutulmanın tam olarak gerçekleştiği anlarda cep telefonlarıyla ayın fotoğrafını çekti.
Gözlem için Kordon'u tercih eden Uğur Koç, yaptığı açıklamada, ay tutulmasını izlemek için iş çıkışı bu bölgeye geldiğini söyledi.
Böyle bir manzarayı 24 yaşında izlediği için kendisini şanslı hissettiğini anlatan Koç, çok güzel bir görüntüye tanıklık ettiklerini belirtti.
Ay tutulmasını arkadaşı Meral Meriç ile izlemeye gelen Nalan Karaca, çok heyecanlı olduğunu ancak şehrin ışıklarından dolayı manzarayı net göremediğini dile getirdi.
Meral Meriç ise bir daha bu manzarayı karanlık bir yerde izlemek istediğini ifade etti.
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