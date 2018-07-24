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İzmirliler "dijital detoks" festivalinde buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 15:06 | Son Güncelleme

Bu yıl üçüncüsü 27-29 Temmuz'da düzenlenecek "Teknolojik Uyku Festivali"ne, kurayla belirlenen 200 kişi ile onların misafirleri katılacak - Katılımcılar cep telefonu, tablet gibi teknolojik cihazlarını festival alanı girişinde yetkililere teslim ederek, 2 gün boyunca doğada yüz yüze iletişim kuracak, geleneksel oyunlar oynayacak

İZMİR (AA) - İzmir'de, hafta sonu "Teknolojik Uyku Festivali" gerçekleştirilecek.

Buca Belediyesinden yapılan açıklamada, Teknolojik Uyku Festivali'nin üçüncüsünün 27-29 Temmuz'da Kaynaklar'daki yeşil alanda yapılacağı belirtildi.

Hiçbir teknolojik cihazın alınmayacağı, "dijital detoks" olarak değerlendirilen etkinliğe, kurayla belirlenen 200 kişi ile onların yanlarındaki misafirlerinin katılacağı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Festivale katılma şansı yakalayan katılımcılar, sanal dünyanın bilgi kirliliğinden ve ilişkileri kopartıp yalnızlaştıran yapısından 48 saat kopma cesaretini gösterecek. Yaşayacakları ilginç deneyim öncesi cep telefonu, tablet gibi teknolojik cihazlarını festival alanı girişinde yetkililere teslim edecek olan katılımcılar 2 gün boyunca doğanın, arkadaşlığın, yüz yüze iletişimin ve doyumsuz lezzetlerin keyfine varacak."

Festivalde, doğanın kendine has sessizliğinde kitap okuyup dinlenmek isteyenler için kitaplarla çevrili okuma bölümünün bulunacağı, yeşile ve oksijene doymak isteyenlerin adresinin ise doğa yürüyüşleri ve çeşitli spor aktiviteleri olacağı belirtildi.

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festival Teknolojik uyku

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