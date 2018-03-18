İzmit Belediyesi Gençlik Meclisi’nde seçim yapıldı

İzmit Belediyesi Gençlik Meclisi’nde başkanlık ve komisyon seçimleri yapıldı.

Gençlere yönelik projeler hazırlayan İzmit Belediyesi Gençlik Meclisi’nde başkanlık ve komisyon seçimleri gerçekleitirildi. Yapılan seçim sonucunda Gençlik Meclis Başkanlığına Buğra Kaşıkçı, Lise Çalışmaları Komisyonu’na Yahya Özaydın, İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonuna Halil İbrahim Çiftçi, Üniversite Saha Çalışmaları Komisyonuna Ali Alp, Kültürel ve Sanatsal Çalışmaları Komisyonuna Ecem Kök, Hibe Projeler ve Dış İlişkiler Komisyonuna Eren Terzi, Arge Bilim ve Teknoloji Komisyonuna Emine Nur Baki, Girişimcilik ve Yenilik Çalışmaları Komisyonuna Gizem Kartal ve Genel Sekreterliğe Gamze Ergezer seçildi.