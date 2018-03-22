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İzmit Belediyesi kandil simidi dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 17:43 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Regaip Kandili nedeniyle binlerce vatandaşa kandil simidi dağıttı.İzmit’te bulunan Belsa Plaza önündeki kandil simidi dağıtımına İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut ile Belediye Başkan Yardımcısı Dr.

İzmit Belediyesi kandil simidi dağıttı

İzmit Belediyesi Regaip Kandili nedeniyle binlerce vatandaşa kandil simidi dağıttı.
İzmit’te bulunan Belsa Plaza önündeki kandil simidi dağıtımına İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut ile Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Örgev de katıldı. Başkan Vekili Bulut, “İzmit Belediyesi olarak gelenek ve göreneklerimize her zaman sahip çıkıyoruz. Her kandilde olduğu gibi bu kandilde de vatandaşlarımıza simit dağıtıp onların kandillerini tebrik etmek istedik” dedi. Belediye tarafından Belsa’nın yanı sıra Mehmet Ali Paşa , Zincirlikuyu ve Fevziye Camii önlerinde de 5 bin paket kandil simidi dağıtıldığı öğrenildi.

İzmit Belediyesi kandil simidi dağıttı

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