İzmit Belediyesi, Kandıralı çocuklara bisiklet dağıttı

On binlerce çocuğa bisiklet hediye eden İzmit Belediyesi, Kandıralı 530 çocuğa bisiklet hediye etti.

İzmit Belediyesi’nin desteğiyle Kandıra Belediyesi’nce 530 öğrenciye bisiklet hediye edildi. Bisikletler ilçe stadında gerçekleştirilen tören ile dağıtıldı. Törene İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Hüseyin Daşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

Çocukların mutluluğu için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken “Türkiye’ye örnek projeler hep bizim ilimizde yapılıyor. 3 yıldan bu yanan Kandıramızın çocuklarına da bisiklet heyecanını yaşattığı için Belediye Başkanımız, ağabeyimiz Nevzat Doğan’a teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Kandıra’daki değişime dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise, “Kandıramız Kocaeli’nin göz bebeğidir. Milletvekilliği dönemimden itibaren 17 yıldır Kandıra’ya sık sık geliyorum. Kandıra’da ki büyük değişimi gözlemliyor ve takip ediyorum. Milletvekilliği döneminden biliyorum, Kandıra’ndaki hastanelerimizi, okullarımızın, sağlık ocaklarımızın durumu içler acısıydı. Bugün Kandıra’mız köy yollarından, parklarına, hastanesinden, okullarına göre her anlamda çok güzel. Bir yandan devletimiz, hükümetimiz, bakanlıklarımız, diğer yandan Büyükşehir ve Kandıra Belediyecimiz hakikaten çok güzel bir işbirliği içerisindeler. Tabi ki bu birliktelik güzel işleri de beraberinde getiriyor. Bizde küçük küçük te olsa destekliyor ve birlikte projeler üretiyoruz” diye konuştu.

Halkın parasını halk için harcadıklarını belirten Başkan Doğan, “Biz bu dağıtımlarımızla aslında sizin paranızı yine sizin için kullanıyoruz. Ama dağıtırken de bunlar daha önce neden yoktu demekten de kendirimizi alamıyoruz. Para o zaman da vardı ama çarçur ediliyordu. Şimdi evlatlarımız için harcadığımız bu para eskiden başka yerlere gidiyordu. Sizin paranızı sizin için harcadığımız için Kandıra’mız, İzmit’imiz, Kocaeli’miz, ülkemiz artık çok daha iyi. Yarın daha iyi olacağız. Yeter ki birliğimizi beraberliğimizi koruyalım, elimizdekilerin kıyametini bilelim” şeklinde konuştu.

Bisikletin önemine vurgu yapan Başkan Doğan. “Bisiklet sadece çocuklarımızın üzerine binip gezdiği bir araç değildir. Bisiklet milli bir olaydır. Avrupa 30 yıldır bisiklet kullanıyor. Çünkü bisiklet sağlık, mutluluk, çevre ve ekonomi demektir. Bundan daha güzeli var mıdır? Bisiklet kullanmanın yaşı da yoktur. 3 yıldır 2 binden fazla bisikleti Kandıralı çocuklarımıza hediye ettik” ifadelerini kullandı.