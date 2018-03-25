HABER

İzmit Belediyesi’nden meyve yetiştiriciliği eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 12:09 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen meyve yetiştiriciliği eğitimleri vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.İzmit Belediyesi tarafından meyve yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi.

İzmit Belediyesi’nden meyve yetiştiriciliği eğitimi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen meyve yetiştiriciliği eğitimleri vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.
İzmit Belediyesi tarafından meyve yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ceviz, kivi ce yarı bodur meyve yetiştiriciliği eğitimi teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi. İzmit Modern Hayvan Pazarı’nda teorik, Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde de pratik olarak gerçekleştirilen eğitimler Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Erdal Orman, Dr. Adnan Doğan ve Dr. Kemal Abdurrahim Kahraman tarafından verildi.
Çiftçiler tarafından ilgi gören eğitimde kursiyerler, İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.

İzmit Belediyesi’nden meyve yetiştiriciliği eğitimi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

Adnan Oktar'dan Nagehan Alçı'ya: Yüz kızartacak bir olay var, ben mi söyleyeyim?

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Türk mankenden Yunanistan’a Osmanlı tokadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

Afrin'de dehşet anları: YPG/PKK sığınaktaki sivilleri vurdu!

Afrin'de dehşet anları: YPG/PKK sığınaktaki sivilleri vurdu!

Afrin'de korkunç tuzak! Cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurmuşlar

Afrin'de korkunç tuzak! Cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurmuşlar

Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Mart Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu için kritik uyarı geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.