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İzmit Belediyesi’nden öğrencilere kırtasiye çeki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 20:26 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından 509 öğrenciye bin TL değerinde kırtasiye çeki verildi.İzmit Belediyesi tarafından İzmit Kart sahibi ailenin çocuklarına kırtasiye desteğinde bulunuldu.

İzmit Belediyesi’nden öğrencilere kırtasiye çeki

İzmit Belediyesi tarafından 509 öğrenciye bin TL değerinde kırtasiye çeki verildi.
İzmit Belediyesi tarafından İzmit Kart sahibi ailenin çocuklarına kırtasiye desteğinde bulunuldu. Belediye yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 6 - 14 yaş arasında eğitimini sürdüren 305 ailenin 509 çocuğuna bin lira değerinde kırtasiye çeki verildi. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden çeklerini alan öğrenciler anlaşmalı kırtasiyecilere giderek okul ihtiyaçlarını karşılıyorlar. İzmit Kart sahibi olmak isteyenlerin muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi, nüfus kayıt örneği ve kimlik fotokopisiyle birlikte İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurabilecekleri kaydedildi.

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