İzmit Belediyesi’nden velilere çocuk istismarı eğitimi

İzmit Belediyesi tarafından çocuğun istismarı konusunda verilen eğitimler kapsamında 45 ebeveyne çocuk istismarı anlatıldı.

İzmit Belediyesi’nin çocuk istismarı konusundaki bilgilendirme eğitimleri devam ediyor. Uzman kişilerce hem çocuklara hem de anne babalara konuyla ilgili eğitim veriliyor. Akpınar TOKİ Konutlarında bulunan Fatma Seher İlkokulu velilerine de çocuk istismarı eğitimi verildi. 45 velinin katıldığı bilgilendirme eğitiminde uzman psikolog, çocuk istismarının giderek arttığına dikkat çekilerek, anne babaların çocuklarıyla etkili iletişim kurmaları, çocuklarını dikkatle izlemelerini tavsiye ettiler.

Uzmanlar, herhangi bir istismar durumunda yapılması gerekenleri, her vatandaşın istismar durumunu ilgili kurumlara bildirmekle yükümlü olduğuna da dikkat çektiler.