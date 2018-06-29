HABER

İzmit'teki halk otobüsünde dehşet! Otobüs şoförü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 08:22 | Son Güncelleme

İzmit’te, halk otobüsü sürücüsü Hüseyin Göncü’ye (37), arkasındaki koltukta telefonla yüksek sesle konuştuğu için uyardığı yolcu keserle saldırmak istedi. Adı öğrenilemeyen yolcu, araçtaki diğer vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilirken, sürücü Göncü fenalaşarak aracın arka koltuğuna yığıldı. Direksiyona geçen başka bir yolcu tarafından otobüsle hastaneye götürülen Hüseyin Göncü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Yahya Kaptan-Derince Sopalı hattında yolcu taşıyan halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Hüseyin Göncü cep telefonuyla konuşurken, arkasında oturan bir yolcu da yüksek sesle telefon görüşmesi yapmaya başladı. Göncü telefonunu kapattıktan sonra arka koltuktaki yolcuyu uyardı. Hüseyin Göncü’ye tepki gösteren yolcu, yerinden kalkarak bir taraftan elindeki poşette bulunan keseri çıkarmaya çalıştı diğer taraftan da tehditler savurdu. Araçtaki diğer yolcular araya girerek olayın büyümesini engelledi.

tartısma

Otobüste bulunan yolcular panik yaşarken, sürücü aracı durdurdu. Polise haber verildiği sırada, otobüsten inmeye çalışan yolcuyu, diğer vatandaşlar durdurdu. Arbede sırasında olay çıkaran yolcu, kendisine engel olmaya çalışan sürücü ve diğer yolculara saldırdı. Saldırgan güçlükle etkisiz hale getirilerek otobüsün arkasına götürülüp oturtuldu.

Bu sırada yeniden arbede çıkarken, Hüseyin Göncü fenalaşarak otobüsün arka koltuğuna yığılıp kaldı.

ızmıt

Kendinden geçen Göncü’ye yolcular müdahalede bulunuldu. Saldırgan ise otobüsten inerek kaçtı. Direksiyona geçen başka bir yolcu tarafından otobüsle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Hüseyin Göncü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Göncü’nün kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı belirtildi.

Olay anı otobüste bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)


PARTNERSoluğu takside aldıSoluğu takside aldı
CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyorCHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor
Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulunduSinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
halk otobüsü izmit hüseyin göncü

En Çok Okunan Haberler

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
daha kesin ölüm nedeni araştırılacakmış keserliyi aklayıp bırakacaklar
memlekette biri adalet, hukuk , emniyet güvenlik,huzur var diyebilirmi ,sadece siyasi provakatörler çıkar. yeni türkiye iyi türkiye çoçuk tecavüzlerine istekliymiş diyip sapıklara beraat veren savcılarını atadıklarınız gözden geçirin..
Diğer Haberler
Emniyet yapılanmasına operasyon! Eski isimler hakkında gözaltı kararı verildi

Emniyet yapılanmasına operasyon! Eski isimler hakkında gözaltı kararı verildi

Berk Oktay kimdir? Berk Oktay kaç yaşında ve hangi dizide oynuyor?

Berk Oktay kimdir? Berk Oktay kaç yaşında ve hangi dizide oynuyor?

Adıyaman'da düşen uçakta korkunç şüphe!

Adıyaman'da düşen uçakta korkunç şüphe!

Sınav duası 2018: Sınava girerken okunacak dualar nelerdir? (Nihat Hatipoğlu sınav duası videolu)

Sınav duası 2018: Sınava girerken okunacak dualar nelerdir? (Nihat Hatipoğlu sınav duası videolu)

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.