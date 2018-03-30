İzmit yollarını kirleten firmaya 9 bin lira ceza

İzmit Belediyesi, yola beton döken ve uyarılara rağmen temizlemeyen inşaat firmasına 9 bin lira ceza kesti.
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Yenimahalle’de bir inşaat şirketine ait beton mikserinin 7 farklı noktya beton döktüğünü belirledi. Daha sonrasında firmaya yapılan tüm uyarılara rağmen temizlik işleminin yapılmaması üzerine İzmit Belediyesi tarafından şirkete 9 bin lira para cezası uygulandı. Konuyla ilgili açıklama yapan zabıta yetkilileri, "Çevre kirliliğine neden olan firmaya yolu temizlemesi konusunda uyarıda bulunduk. Buna rağmen uyarıyı dikkate almayan firma hakkında Kabahatler Kanunu’na istinaden yasal işlem yapıldı” dedi.
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